La Loire s'est réveillée jeudi sous un manteau blanc, après des chutes de neige pendant la nuit de Noël. Météo-France avait placé le département en vigilance jaune neige-verglas en raison des chutes attendues.
Manteau de neige sur le département de la Loire le jour de Noël
