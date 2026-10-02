De mai 68 à aujourd’hui, en passant par le mouvement contre la loi Devaquet, les étudiants ont régulièrement fait trembler le pouvoir. Et les casseurs se sont souvent invités au sein de leurs rangs. Ce jeudi, la situation a d’ailleurs fortement dégénéré à tel point que tous les préfets ont pris des arrêtés d’interdiction de manifester ce vendredi aux abords des lycées fermés.
Manifs étudiantes : les casseurs, une vieille histoire ?
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