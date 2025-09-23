A la Une de la presse, ce mardi 23 septembre, les réactions au discours, hier, à l’ONU, d’Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine par la France. Une décision largement perçue comme un «défi» à l’égard des Etats-Unis. les manifestations contre la guerre à Gaza en Italie. Le projet d’établir un «mur de drones» à la frontière orientale de l’UE. Et la cérémonie du Ballon d’or, hier soir.
Manifestations pour Gaza en Italie: "Un monde qui raconte un pays différent"
