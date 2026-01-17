Des manifestants se retrouvent à Berlin après l'appel de l'alliance "Wir haben es satt" ("Nous en avons assez") pour une agriculture avec des prix plus justes et plus respectueuse de l'environnement. IMAGES
Manifestation pour une agriculture durable à Berlin
