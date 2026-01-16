Dans son salon à Kiev, Ievguenia montre une cabane improvisée faite d'oreillers et de draps, alors que le thermomètre sur une étagère de la pièce indique 12 degrés. Désormais, elle, son mari et leur chat se réchauffent ainsi dans leur appartement.
Lampe de poche et cabane de draps: sans chauffage, les habitants de Kiev en mode survie
