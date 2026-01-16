L'écurie Red Bull a dévoilé jeudi à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.
F1: Red Bull dévoile sa nouvelle voiture, Hadjar entre en scène
