L'opposante irano-américaine Masih Alinejad s'est adressée directement au représentant de l'Iran lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, accusant les dirigeants de la République islamique de museler la dissidence après la répression de manifestations dans le pays.
Une opposante iranienne confronte le représentant de Téhéran à l'ONU
