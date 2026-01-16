 Aller au contenu principal
Accord de libre-échange avec le Mercosur : l’agriculture européenne sacrifiée ?

information fournie par France 24 16/01/2026 à 18:00

Les eurodéputés sont aux premières loges des manifestations d’agriculteurs, organisées depuis des semaines devant le Parlement, place du Luxembourg. Les éleveurs de toute l’Europe protestent contre l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Un accord en discussion depuis 25 ans, qui prévoit la suppression de 90 % des droits de douane entre les deux continents, créant un immense marché de 700 millions de consommateurs.

Agriculteurs en colère

