Les eurodéputés sont aux premières loges des manifestations d’agriculteurs, organisées depuis des semaines devant le Parlement, place du Luxembourg. Les éleveurs de toute l’Europe protestent contre l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Un accord en discussion depuis 25 ans, qui prévoit la suppression de 90 % des droits de douane entre les deux continents, créant un immense marché de 700 millions de consommateurs.
Accord de libre-échange avec le Mercosur : l’agriculture européenne sacrifiée ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro