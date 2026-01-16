Cette semaine, nous recevons Hadja Lahbib, commissaire européenne à la gestion des crises et à l’égalité. Guerres en Ukraine et à Gaza, manifestations en Iran ou tensions entre les Vingt-Sept et les États-Unis, elle commente les multiples conflits et crises face auxquels l’UE doit réagir.
Hadja Lahbib : "La situation au Groenland est sans précédent, mais il faut éviter la surenchère"
