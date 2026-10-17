Des affrontements ont eu lieu samedi entre manifestants et policiers à Marseille où des manifestants se sont attaqués à la façade d’un bâtiment de la police municipale, en marge du rassemblement à l'appel d'anciens gilets jaunes et de jeunes notamment, lors de la journée de mobilisation protéiforme contre la "vie chère".
Manifestation gilets jaunes à Marseille: débordements dans le centre-ville
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