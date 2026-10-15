A l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation en France prévue samedi, plusieurs membres du gouvernement se sont vu attribuer des propos menaçants sur les réseaux sociaux. Ces fausses déclarations volontairement choquantes et incendiaires jouent sur un climat social tendu pour engranger de l'engagement et donc semble-t-il des revenus publicitaires.
Manifestation du 17 octobre : Gare à ces fausses citations "officielles" !
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