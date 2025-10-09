Au moins un millier de manifestants défilent dans la capitale malgache, alors que la dernière vague de manifestations antigouvernementales se poursuit malgré les promesses du président Andry Rajoelina de démissionner d'ici un an si la ville continuait à être en proie à des coupures d'électricité. IMAGES
Manifestation à Antananarivo malgré les promesses du président
