Mamdani élu à New-York : "Une leçon qui donne beaucoup d'espoir" (Panot)

information fournie par AFP Video 05/11/2025 à 16:35

"Je crois que c'est une leçon qui est très précieuse et qui donne beaucoup d'espoir à la fois aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier", se réjouit la députée LFI Mathilde Panot après l'élection du démocrate Zohran Mamdani à la mairie de New-York.

USA 2024
1 commentaire

  • 17:24

    Quel genre d’espoir ? Être capable de parler normalement aux socialistes et arrêter de donner des leçons à tout le monde et sur tous les sujets ? Mais ça serait une vraie révolution !

