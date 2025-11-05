"Je crois que c'est une leçon qui est très précieuse et qui donne beaucoup d'espoir à la fois aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier", se réjouit la députée LFI Mathilde Panot après l'élection du démocrate Zohran Mamdani à la mairie de New-York.
Mamdani élu à New-York : "Une leçon qui donne beaucoup d'espoir" (Panot)
