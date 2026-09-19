Au Mali, le bilan de l’attaque menée le 10 septembre 2026 par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, contre le camp de l’armée à Dioura, dans la région de Mopti, s’alourdit. Selon plusieurs sources, au moins 100 militaires maliens ont été tués, soit deux fois plus que les premières estimations recueillies sur le terrain. Des dizaines d’autres soldats ont été faits prisonniers par les jihadistes.
Mali: le bilan de l’attaque des jihadistes à Dioura s’alourdit à une centaine de militaires tués
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro