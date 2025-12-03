Un ancien directeur de l'audiovisuel malien accuse l'Agence France Presse de désinformation. Elle aurait affirmé dans l'une de ses dépêches la prise imminente de Bamako par les jihadistes du JNIM. Or, il n'en est rien.
Mali : l'AFP accusée à tort de désinformation
