Cet hommage national rendu à Bamako à Sadio Camara
Le ministre de la défense tué samedi dernier dans l'attaque de son domicile a été ihumé en présence du président de la transition Assimi Goïta.
Mali: hommage au ministre de la Défense tué dans les attaques
Cet hommage national rendu à Bamako à Sadio Camara
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