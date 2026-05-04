Assimi Goïta, nouveau ministre de la Défense du Mali.
Le président de la transition va cumuler ce poste, en remplacement de Sadio Camara, tué lors d'une attaque djihadiste du JNIM et du FLA. Le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Oumar Diarra, exercera quant à lui les fonctions de ministre délégué à la Défense.
Mali : Assimi Goïta récupère le ministère de la Défense et renforce son pouvoir
Assimi Goïta, nouveau ministre de la Défense du Mali.
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro