Malgré le retour de bâton, l’ESG reste incontournable en 2026 !

information fournie par Boursorama 25/02/2026 à 09:40

Alors que l'ESG subit un net retour de bâton aux États‑Unis comme en Europe, les risques climatiques, eux, ne faiblissent pas. Entre sinistralité record, retrait d'assureurs et menace de crise financière, intégrer le climat dans l'analyse économique n'a jamais été aussi indispensable. L'ESG n'est plus une posture : c'est un outil de résilience. Les explications de Luisa Florez, Directrice des Recherches en Finance Responsable chez Ofi Invest Asset Management

Environnement
