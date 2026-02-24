 Aller au contenu principal
Des habitants survivent sans électricité ni chauffage dans certains quartiers de Kiev

information fournie par AFP Video 24/02/2026 à 16:33

Sans chauffage ni eau courante et avec une électricité fournie seulement par intermittence, des habitants de Kiev disent être contraints de survivre dans des conditions glaciales.

Guerre en Ukraine
Environnement
