Sans chauffage ni eau courante et avec une électricité fournie seulement par intermittence, des habitants de Kiev disent être contraints de survivre dans des conditions glaciales.
Des habitants survivent sans électricité ni chauffage dans certains quartiers de Kiev
