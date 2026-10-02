Des centaines de manifestants se rassemblent devant le Parlement à Madrid, en Espagne, alors que celui-ci s'apprête à examiner des mesures visant à lutter contre la crise du logement. Le résultat du vote est loin d'être garanti et pourrait placer l'exécutif de Pedro Sánchez au pied du mur. Depuis une semaine des manifestations ont lieu dans tout le pays pour le droit au logement.
Madrid : manifestation alors que le Parlement examine les mesures sur la crise du logement
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