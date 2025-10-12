 Aller au contenu principal
Madagascar: l'unité militaire CAPSAT impose un nouveau chef d'Etat-Major

information fournie par France 24 12/10/2025 à 23:14

A Madagascar, s’il est sorti du silence par un communiqué, toujours aucune apparition du président Andry Rajoelina. L’unité militaire CAPSAT a imposé ce dimanche un nouveau chef d'Etat-Major. Qui dirige le pays et quelle suite à la crise ? Tin Rakotomalala Président - Cofondateur du Think tank Diapason était notre invité.

