A Madagascar, s’il est sorti du silence par un communiqué, toujours aucune apparition du président Andry Rajoelina. L’unité militaire CAPSAT a imposé ce dimanche un nouveau chef d'Etat-Major. Qui dirige le pays et quelle suite à la crise ? Tin Rakotomalala Président - Cofondateur du Think tank Diapason était notre invité.
Madagascar: l'unité militaire CAPSAT impose un nouveau chef d'Etat-Major
