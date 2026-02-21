 Aller au contenu principal
Madagascar aux JO d’hiver : Mialitiana Clerc, l’espoir africain du slalom

information fournie par France 24 21/02/2026 à 22:28

À 24 ans, Mialitiana Clerc dispute ses troisièmes Jeux olympiques d’hiver sous les couleurs de Madagascar. Née sur la Grande Île et adoptée par un couple français, elle a commencé le ski à l’âge de 3 ans avant de faire un choix décisif à 15 ans : représenter Madagascar plutôt que la France. 49ᵉ du slalom à Milano Cortina, elle assume un résultat modeste mais porte un message fort : accroître la présence des athlètes africains dans des disciplines dominées par les grandes nations de sports d’hiver. Dans le Journal de l’Afrique, elle revient sur son parcours, les défis financiers auxquels elle fait face, et son combat pour donner plus de visibilité aux petites nations aux Jeux olympiques.

