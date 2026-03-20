Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi à une désescalade au Moyen-Orient, jugeant "inacceptables au regard du droit internatonal" "l'opération militaire terrestre israélienne" et les "bombardements" au Liban.
Macron juge "inacceptables" les opérations israéliennes au Liban
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