Près de dix mois se sont écoulés depuis la sortie de "KPop Demon Hunters", le film d'animation récemment couronné de deux Oscars. De nombreux touristes étrangers continuent de visiter l'un de ses lieux "emblématiques" : le parc Naksan à Séoul.
A Séoul, des touristes en pèlerinage sur les lieux du film oscarisé "KPop Demon Hunters"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro