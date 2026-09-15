La première promotion du nouveau service militaire national portera le nom de Henri Fertet, résistant fusillé par les Allemands à l'âge de 16 ans en 1942, annonce Emmanuel Macron devant la première promotion de volontaires à Orange (Vaucluse). "Le choix qu'il fit, celui de servir la France et de défendre sa liberté, fait écho à votre engagement", poursuit le chef de l'Etat.
Macron baptise la première promotion du nouveau service militaire "Henri Fertet"
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