Le président français Emmanuel Macron, entouré de sa ministre des Armées Catherine Vautrin et du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, arrive peu avant 10H au sommet de l'Otan à Ankara, en Turquie. IMAGES
Macron arrive au sommet de l'Otan à Ankara
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