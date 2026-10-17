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Lyon : Un cortège sauvage s'élance dans les rues, la police utilise des gaz lacrymogènes

information fournie par AFP Video 17/10/2026 à 13:00

Une manifestation sauvage s'est élancée samedi dans les rues de Lyon depuis la place Guichard, dans le 3ème arrondissement se heurtant aux forces de l'ordre.

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