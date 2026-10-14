"Ses blessures (...) s'apparentent à des blessures de guerre", déclare maître Bertrand Wattez, avocat d'Evan, le lycéen dont la main a été arrachée par une grenade de désencerclement à Lens, lors d'une manifestation. SONORE
Lycéen avec une main arrachée à Lens: "des blessures de guerre" (avocat)
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