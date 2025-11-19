Le ministre de l'Intérieur estime qu'"un point de bascule" a été atteint après le meurtre, à Marseille, du frère du militant écologiste Amine Kessaci. Emmanuel Macron a convoqué une réunion à l’Élysée pour faire le point sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. L'État est-il impuissant devant la montée grandissante des réseaux mafieux ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien de la revue Regards et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
Lutte contre le narcotrafic : l'État impuissant ?
