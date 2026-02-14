1,56, c’est le nombre d’enfant par femme en France en 2025. Il n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale, si bien que les autorités sont en état d’alerte. Un rapport parlementaire est sorti cette semaine sur le sujet. Il propose une “révolution” de la politique familiale afin d’inciter les Français à faire des bébés…On en parle avec le professeur Samir Hamamah, il est gynécologue et auteur du premier plan national de la fertilité.
Lutte contre la dénatalité : faut-il payer les Français ?
