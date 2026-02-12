Une mère interpellée après la découverte de deux bébés dans son congélateur

Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône), Saône) le 12 février 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Une femme de 50 ans, arrêtée après la découverte de deux bébés dans son congélateur en Haute-Saône, a reconnu en garde à vue les avoir congelés dès leur naissance, qu'elle situe entre 2011 et 2018, a indiqué jeudi le procureur de Besançon, Cédric Logelin.

La quinquagénaire a expliqué "avoir accouché au domicile" puis avoir "enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l'accouchement" avant de les déposer "dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile", a précisé le magistrat lors d'une conférence de presse.

Elle a expliqué avoir "caché" ces grossesses "à son entourage familial et amical", et avoir "inventé des explications lorsqu'elle était interrogée sur ses prises de poids", en mettant "des vêtements amples pour les dissimuler". "Lors de ses auditions, elle pleurait très régulièrement et se disait désolée pour ses enfants et sa famille", a ajouté le procureur.

C'est un membre de la famille qui a découvert mardi le corps d'un nouveau-né dans un des congélateurs du domicile familial, à Aillevillers-et-Lyaumont, une commune de Haute-Saône à la limite des Vosges.

La mère, qui a eu neuf enfants de trois pères différents, avait quitté la maison "de manière subite" en décembre, y laissant ses quatre plus jeunes enfants, âgés de 14 à 20 ans, leur père, ainsi qu'un cinquième enfant plus âgé, issu d'un autre lit.

Du fait de ce départ, le foyer était "en forme de réorganisation familiale" au moment où un membre de la famille a fait la macabre découverte, en faisant du tri dans le congélateur que la mère était la seule à utiliser.

- Le père "ignorait totalement" -

Après qu'ils ont donné l'alerte, les gendarmes ont découvert un deuxième corps dans le même congélateur, enveloppé dans un sac.

La mère a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), sans opposer de résistance, et placée en garde à vue pour assassinat. Elle situe les grossesses "entre la naissance de son dernier enfant (en 2011) et la reprise d'une activité professionnelle en 2018", a précisé la magistrate de permanence Christine de Curraize.

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtres sur mineurs de moins de 15 ans, des crimes passibles de la réclusion à perpétuité, selon M. Logelin. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de la suspecte.

Son compagnon, placé en garde à vue, a affirmé qu'il "ignorait totalement ces grossesses et qu'il tombait des nues", a indiqué le procureur. Pour l'heure, aucune charge n'est retenue contre lui.

Une autopsie doit avoir lieu vendredi afin de déterminer les "circonstances exactes" de la mort des nourrissons, a détaillé le procureur, et peut-être dater les faits de manière approximative.

À Aillevillers-et-Lyaumont, des scellés étaient visibles sur les volets roulants d'un pavillon d'un étage de couleur claire, au portail ouvert, a constaté un photographe de l'AFP.

- "Abasourdis" -

L'habitation est située à proximité du centre de cette commune située entre Vesoul et Epinal.

Le maire d'Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, a expliqué à l'AFP que les forces de l'ordre l'avaient contacté pour l'informer qu'ils allaient barrer la rue mardi à partir de 18H00 et toute la nuit.

Il a exprimé son "choc" après avoir appris qu'ils avaient découvert les corps.

"Ici, c'est un petit village de 1.500 habitants. Les faits divers, on pense toujours que c'est chez les autres que ça arrive... On est abasourdis", a-t-il commenté.

Au sujet du couple, M. Tramesel a expliqué que "ce sont des gens qui habitaient depuis une vingtaine d'années sur la commune mais qui n'y travaillent pas. Ce sont des gens qui ne font pas parler d'eux".

Compte tenu de la nature criminelle des faits, le parquet de Vesoul s'est dessaisi jeudi au profit du parquet de Besançon.