Son examen devait commencer ce vendredi à l’Assemblée nationale, finalement la proposition de loi de la députée Caroline Yadan n’est plus à l’ordre du jour. Elle a suscité un rejet massif de beaucoup d’universitaires, de magistrats et de personnes issues des rangs de la gauche. Pourquoi est-il aussi difficile de se mettre d’accord pour lutter contre l’antisémitisme en France ? Le consensus serait-il impossible? On en parle avec l'ancien président de Médecins sans frontières, Rony Brauman.
Lutte contre l'antisémitisme: l'impossible consensus ?
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