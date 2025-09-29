Humoriste belge, originaire du Cameroun, authentique, sans filtre et terriblement drôle, Sarah Lélé s'impose comme l'une des figures montantes de l'humour. Elle est lauréate 2025 du trophée Auguste de l'humour, dans la catégorie "Révélation francophone" de l'année. Sarah Lélé est l'invitée de Délia Coliné dans cette nouvelle édition de "À l'Affiche Planète afro" pour nous présenter son nouveau spectacle, "La mauvaise éducation", au Théâtre des Mathurins. Un stand up piquant, vrai et inoubliable.
Lumière sur Sarah Lélé et son spectacle : "La mauvaise éducation"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro