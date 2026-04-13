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Louisadonna : sous les couplets, la rage

information fournie par France 24 13/04/2026 à 10:57

Elle aime la psychologie autant que la pop et a décidé de ne pas choisir entre ses deux passions : Louisadonna est à la fois musicienne et psychologue. Le lien, c'est son engagement, trait d'union harmonique et harmonieux qu'on retrouve dans son album "Parasite". Le patriarcat, la misogynie, les violences sur les réseaux sociaux... tous ces thèmes sont au cœur de sa musique. Elle est l'invitée de Laure Manent.

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