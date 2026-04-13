Elle aime la psychologie autant que la pop et a décidé de ne pas choisir entre ses deux passions : Louisadonna est à la fois musicienne et psychologue. Le lien, c'est son engagement, trait d'union harmonique et harmonieux qu'on retrouve dans son album "Parasite". Le patriarcat, la misogynie, les violences sur les réseaux sociaux... tous ces thèmes sont au cœur de sa musique. Elle est l'invitée de Laure Manent.
Louisadonna : sous les couplets, la rage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro