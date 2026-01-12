Quelques milliers de personnes se rassemblent devant Downing Street à Londres en solidarité avec les manifestants iraniens, mobilisés contre leur gouvernement. Le mouvement de protestation, qui a initialement éclaté à Téhéran le 28 décembre à l'initiative de commerçants protestant contre le coût élevé de la vie et la dépréciation de la monnaie, s'est étendu à de nombreuses autres villes, les Iraniens appelant désormais ouvertement à la fin de la République islamique proclamée en 1979. IMAGES
Londres : Rassemblement en solidarité avec les manifestants iraniens devant Downing Street
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro