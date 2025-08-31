Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

Un périmètre policier établi dans une rue de Villeurbanne, près de Lyon, où une mère et ses deux enfants ont été découverts morts dans leur appartement, le 31 août 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, et les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès, ont indiqué deux sources sécuritaires.

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux et un médecin légiste ainsi que des enquêteurs sont toujours dans l'appartement en milieu d'après-midi pour tenter de déterminer les circonstances et les causes du drame, ont précisé à l'AFP ces deux sources proches de l'enquête.

Une voiture de la police est sur les lieux, selon un journaliste de l'AFP sur place et les rues y menant ont été bouclées par les forces de l'ordre, selon le quotidien le Progrès qui a révélé la découverte macabre.