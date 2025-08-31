J-1 avant la rentrée scolaire en France. Comme chaque année les débats fleurissent sur le manque de moyens de l'Education nationale, les classes surchargées ou le niveau des élèves. Se pose aussi la question du sens final de l'école: permet-elle de construire des êtres réfléchis et épanouis, dont le désir d'apprendre et de comprendre le monde est respecté? Bernard Lahire, Professeur à l’ENS Lyon, directeur de recherche au CNRS, et auteur de l'essai "'Savoir ou Périr?" (éd. Seuil) était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Bernard Lahire : "Si on veut maintenir le désir de savoir, il faut alléger les programmes"
