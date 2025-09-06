L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers une zone déclarée "humanitaire" plus au sud, en prévision d'un assaut au sol sur cette agglomération, la plus grande du territoire palestinien dévasté par 23 mois de guerre.
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza
