En 2014, face à la guerre dans le Donbass, l’État ukrainien est pris de court, tout comme l'armée et les services de santé. Des centaines de milliers de bénévoles s'engagent alors : levées de fonds, soutien psychologique aux blessés. Cette participation citoyenne à l'effort de guerre s’intensifie après l’invasion russe de 2022. La sociologue Ioulia Shukan a enquêté sur l’engagement de 7 femmes bénévoles à l’hôpital médico-militaire de Kharkiv, elle était l'invitée d'Au cœur de l'info.
Ioulia Shukan : "Chacune de ces bénévoles ukrainiennes a participé à cette fabrique du commun"
