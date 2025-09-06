Des médecins salariés à la campagne: depuis 2019 la région Centre-Val de Loire, territoire à la plus faible densité de médecins généralistes de l'hexagone, salarie 69 professionnels de santé pour combler le déficit, un défi de taille face aux difficultés de recrutement.
Pour lutter contre les désert médicaux, la région Centre salarie des médecins
