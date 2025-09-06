 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plusieurs milliers de personnes défilent à Paris pour la Palestine

information fournie par AFP Video 06/09/2025 à 17:24

"Gaza, Gaza, Paris est avec toi", scandent des milliers de manifestants dans les rues de Paris à l'occasion d'une marche en solidarité avec le peuple palestinien mais aussi pour la nouvelle flotille de bateaux en route pour Gaza.

Proche orient
