Nous vous proposons une opération vérité sur les grands textes adoptés et les positionnements politiques, à méditer pendant les congés d'été !
L’année 2026 est particulièrement chargée en grands textes législatifs - près de 300 ont été votés- et, phénomène nouveau, les majorités sont très fluctuantes au Parlement de Strasbourg en fonction des sujets.
Lois et majorités au Parlement européen - Qui a voté quoi?
Nous vous proposons une opération vérité sur les grands textes adoptés et les positionnements politiques, à méditer pendant les congés d'été !
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