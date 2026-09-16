A la Une de la presse, ce mercredi 16 septembre, la décision de l’Administration Trump, d’approuver la vente d’au moins 40 000 bombes à Israël, pour un montant de 2,8 milliards de dollars. Une conférence sur l’IA réunissant un duo improbable, Bernie Sanders et Steve Bannon. Une requête française auprès de l’UE qui inquiète ses partenaires. Et la mort de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko.
Livraison massive de bombes américaines "controversées" à Israël
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