Grâce à sa victoire (4-2) face au PAOK, l'Olympique Lyonnais termine 1er de la phase de ligue de la Ligue Europa. L'OL est assuré de recevoir au match retour jusqu'en demi-finale. Lille met fin à une série de cinq défaites de rang en arrachant la victoire dans le temps additionnel face à Fribourg, grâce à un penalty d'Olivier Giroud.
Ligue Europa : Lyon termine en tête, Lille passera par les barrages
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro