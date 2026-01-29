Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir à Paris pour dénoncer la police de l'immigration américaine (ICE), symbole de la répression qui a fait deux morts ces derniers jours dans le Minnesota, aux Etats-Unis.
Rassemblement à Paris contre l'ICE et la politique anti-immigration de Trump
