Dernier qualifié pour les barrages après sa défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l'Olympique de Marseille a finalement été éliminé par le but inscrit par Anatoliy Trubin, le gardien du Benfica, dans les toutes dernières secondes du match face au Real Madrid (4-2).
Ligue des champions : le gardien du Benfica élimine l'OM, le PSG et Monaco en barrages
