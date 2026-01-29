 Aller au contenu principal
Ligue des champions : le gardien du Benfica élimine l'OM, le PSG et Monaco en barrages

information fournie par France 24 29/01/2026 à 10:52

Dernier qualifié pour les barrages après sa défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0), l'Olympique de Marseille a finalement été éliminé par le but inscrit par Anatoliy Trubin, le gardien du Benfica, dans les toutes dernières secondes du match face au Real Madrid (4-2).

