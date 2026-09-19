Marseille s’est lourdement incliné en Turquie face à Besiktas (4-1) pour ses débuts en Ligue Europa. L’OM concède une quatrième défaite consécutive alors qu'il doit désormais préparer le Classique face au PSG, ce dimanche au Vélodrome.
Ligue Europa : l’OM sombre à Besiktas
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