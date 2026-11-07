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Ligue des nations : Zinédine Zidane entre surprise et continuité pour sa deuxième liste

information fournie par France 24 07/11/2026 à 14:32

Le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des nations, face à l'Italie et à la Turquie. Pablo Pagis crée la surprise avec une première convocation tandis que Kylian Mbappé et plusieurs cadres font leur retour.

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