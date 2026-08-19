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Ligue des champions : tout reste à faire entre Lyon et Fenerbahçe

information fournie par France 24 19/08/2026 à 07:00

L’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe se sont quittés sur un match nul (1-1) en barrage aller de ligue des champions. Le match retour aura lieu le mercredi 26 août à Lyon.

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