Le PSG reçoit le Bayern de Muncih pour une demi-finale aller de la Ligue des champions. Considérés comme les deux meilleures équipes actuelles en Europe, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent pour un immense choc dans un Parc des Princes qui risque d'être en fusion.
Ligue des champions : PSG-Bayern, la finale avant l'heure au Parc de Princes
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